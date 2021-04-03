«Ахмат» на выезде разгромил «Краснодар»

https://static.news.ru/photo/ba1c9dbe-9496-11eb-860d-96000091f725_660.jpg Фото: fc-akhmat.ru

Грозненский «Ахмат» в гостях с разгромным счётом 5:0 обыграл «Краснодар» в матче 24-го тура РПЛ.

Счёт был открыт на пятой минуте. Отличился 25-летний полузащитник Евгений Харин. Остальные мячи были забиты во втором тайме. На 49-й минуте вратаря хозяев переиграл 32-летний защитник Андрей Семёнов, дубль на 51-й и 68-й минутах оформил Бернард Бериша. Последний гол в этой встрече в свои ворота отправил игрок «Краснодара» Алексей Ионов. Это произошло на добавленной четвёртой минуте. Ворота хозяев поля впервые в 2021 году защищал Матвей Сафонов. Он получил травму в декабре в 2020 года.

Это вторая победа «Ахмата» над «Краснодаром» в этом сезоне. Первый раз грозненцы одолели «чёрно-зелёных» в 13-м туре со счётом 2:0.

По итогам 24 туров у «Ахмата» в активе 32 очка и 11-е место в турнирной таблице, «Краснодар» набрал 34 очка и расположился на строчку выше. 10 апреля клуб из Грозного на выезде сыграет с «Уфой», а днём ранее подопечные Мурада Мусаева в гостях сразятся с тульским «Арсеналом».

Как писал NEWS.ru, московский «Спартак» планирует купить у «Фенербахче» полузащитника Озана Туфана. Руководство «красно-белых» готово заплатить за трансфер футболиста €32 млн. Кроме «Спартака» на Туфана претендуют бременский «Вердер», английские клубы «Ливерпуль» и «Эвертон», а также испанский «Реал Сосьедад».