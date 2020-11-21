«Ахмат» и «Зенит» сыграли вничью, забив друг другу по два мяча

https://static.news.ru/photo/b81977b6-2c0f-11eb-ae4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: zenit/vk.com

«Ахмат» сыграл вничью с «Зенитом» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном и завершилась со счётом 2:2.

Так, счёт был открыт на 16-й минуте стараниями хавбека «Зенита» Далера Кузяева. После этого полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша восстановил равновесие сил.

В самом начале второго тайма Деян Ловрен забил мяч после навеса Дугласа Сантоса со стандартного положения. На 53-й минуте Бериша в очередной раз сравнял счёт, успешно реализовав пенальти. В конце матча судья удалил Ярослава Ракицкого, показав футболисту вторую жёлтую карточку.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. В неё также вошли ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин.

По итогам 15 матчей «Зенит» набрал 31 очко. Клуб находится на первом месте в турнирной таблице. «Ахмат» с 24 очками находится на седьмой позиции.

Ранее NEWS.ru писал, что «Краснодар» дома одержал победу над «Тамбовом» в 15-м туре РПЛ. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Судейство в матче осуществляла бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. Единственный гол на 17-й минуте забил полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла.