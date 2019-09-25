https://static.news.ru/photo/eb9533ea-dfc7-11e9-a895-fa163e074e61_660.jpg Денис Глушаков Фото: Александр Кулебякин/Global Look Press

Несколько представителей Российской премьер-лиги (РПЛ) успешно преодолели барьер 1/16 финала Кубка России, на выезде взяв верх над клубами низших дивизионов отечественного футбола.

«Ахмат» из Грозного в поединке со «СКА-Хабаровск» основное время закончил вничью — 1:1 (у гостей отличился Бернард Бериша на 75-й минуте, у хозяев — Адлан Кацаев с пенальти на 82-й), а в дополнительные полчаса соперники ещё по разу обменялись забитыми мячами: автогол Зорана Нижича на 100-й минуте вывел «армейцев» вперёд, Магомед Митришев на 110-й сделал счёт 2:2.

В серии послематчевых пенальти удачливее оказались грозненцы — 4:2.

Тульский «Арсенал» добыл победу над «Факелом» в Воронеже на четвёртой добавленной ко второму тайму минуте — 2:1 (1:1). Победный мяч забил центральный защитник «оружейников» Максим Беляев. А в первой половине встречи отличились Виктор Альварес (22-я минута) у туляков и Владислав Мастерной (43-я) у воронежцев.

«Оренбургу» удалось сломить сопротивление столичного клуба «Чертаново» лишь в дополнительное время — 2:0 (0:0, 0:0).

Победу клубу РПЛ принесли точные удары Джоэля Фамейе (на 105+2-й минуте) и Артёма Кулишева (на 117-й).

Хозяева с 37-й минуты играли в меньшинстве, после того как красная карточка была показана защитнику москвичей Егору Кондакову.

«Урал» из Екатеринбурга удачно съездил в Новороссийск, где одержал победу над клубом третьего по рангу дивизиона — ПФЛ (Профессиональной футбольной лиги) — «Черноморцем» — 2:0 (0:0).

Победный дубль у уральцев оформил бывший нападающий сборной России Павел Погребняк, отличившись на 53-й и второй компенсированной к основному времени матча минутах.

Чемпион России петербургский «Зенит» в 1/16 финала Кубка страны одержал волевую победу в Красноярске над «Енисеем», писал ранее News.ru.