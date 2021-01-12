Агенты Данило назвали ложной информацию о переходе игрока в ЦСКА

https://static.news.ru/photo/ab2ef836-54c4-11eb-a049-fa163e074e61_660.jpg Фото: Livemedia/Claudio Benedetto/Global Look Press

Представители футболиста французской «Ниццы» Данило назвали ложной информацию о переходе игрока в московский ЦСКА, заявил пресс-атташе Стефано Маркези.

По его словам, представители игрока попросту не понимают, откуда взялись такие данные. Так, Данило не согласовывал личный контракт с российским футбольным клубом.

Мы не представляем, откуда берутся такие новости, — отметил Маркези, слова которого приводит РИА Новости.

Некоторое время назад итальянский журналист Джанлуиджи Лангари сообщил о том, что Данило подписал личный контракт с ЦСКА. В частности, Лангари утверждал, что московский клуб и «Ницца» продолжают переговоры по поводу трансфера игрока. В нынешнем сезоне Данило отыграл четыре матча в чемпионате Франции и лишь одну игру в Лиге Европы.

Ранее NEWS.ru писал, что японский нападающий «Йокогамы» Кадзуёси Миура продлил профессиональный контракт с клубом на один сезон. Спортсмен по прозвищу Король Кадзу, которому 26 февраля исполнится 54 года, остаётся самым возрастным нападающим в профессиональном футболе.

Король Кадзу вошёл в историю 23 сентября 2020 года, когда стал самым возрастным участником профессионального футбольного матча.