Агент: «Зенит» задолжал Лунёву 50 млн рублей

Антон Смирнов, агент голкипера леверкузенского «Байера» и сборной России по футболу Андрея Лунёва, сообщил, что санкт-петербургский «Зенит» не расплатился с игроком по премиальным и отпускным. Как сказал представитель спортсмена в прямом эфире YouTube-канала «Рашен Football», долг составляет около 50 млн рублей.

Как сообщил агент, до настоящего момента «Зенит» так и не покрыл все задолженности перед футболистом, который летом не стал подписывать новый контракт с санкт-петербургским клубом и в статусе свободного агента перешёл в «Байер».

Лунёв является воспитанником московского «Торпедо». Также известен по выступлениям за «Истру», «Калугу», «Сатурн» и «Уфу». В 2017 году пополнил состав «Зенита», вместе с которым трижды выиграл чемпионат России по футболу, а также завоевал Кубок страны. В сезоне-2016/17 стал бронзовым призёром РПЛ. На его счету 118 матчей в футболке сине-бело-голубых, в которых он пропустил 100 мячей.

Ранее сообщалось, что нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба помог команде одержать победу в матче 15-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (5:1). Оказавшийся вне сборной России футболист один раз удачно ассистировал партнёру и трижды сам поразил ворота дебютантов РПЛ, его хет-трик стал рекордным.