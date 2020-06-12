Сафонов: Вагнер Лав в 55 лет будет играть сильнее Заболотного

https://static.news.ru/photo/9232670a-ad62-11ea-a147-fa163e074e61_660.jpg Вагнер Лав Фото: Marco GalvÃ£O/Keystone Press Agency/Global Look Press

Футбольный агент Алексей Сафонов считает, что бразильский нападающий Вагнер Лав может серьёзно усилить московский ЦСКА.

Вагнер Лав в 55 лет будет играть сильнее, чем Заболотный. Он может в одиночку решить исход матча. В российском чемпионате таких почти не было. Только Халк, Данни, Веллингтон и тот же Вагнер Лав. На таких футболистов ходят зрители, — цитирует Сафонова телекомпания «Новый век».

Сафонов считает, что бразилец будет выходить на поле и делать результат.

Ранее NEWS.ru писал, что бразильский нападающий Вагнер Лав может в четвёртый раз перейти в московский футбольный клуб ЦСКА. Футболист досрочно расторг контракт с бразильским «Коринтиансом». Соглашение расторгнуто из-за переговоров Лава с ЦСКА. Окончательное решение о трансфере будет принимать руководство московской команды.