Агент Сафонов сравнил отказ Дзюбы от матчей сборной России с предательством

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал решение нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы отказаться от вызова в сборную России, которой руководит Валерий Карпин. Агент считает, что Дзюба может повести себя подобным образом не один раз. Его слова передаёт Sport24.

По мнению Сафонова, Артём лидер по натуре. Поэтому ему важно было доказать, что он на уровне сборной, а потом сказать Карпину, что он не будет играть.

Карпин и Дзюба — оба лидеры. Вернёт ли Карпин Артёма в сборную? Карпин, думаю, нет. У него есть самолюбие. Это то же самое, что спросить меня, верну ли я к себе в агентство Пушкина или Череповского. Тот, кто предал один раз, предаст и второй, — сказал Сафонов.

21 сентября 33-летний форвард отказался от выступления за сборную России в рамках подготовки к отборочным матчам ЧМ-2022. Футболист заявил, что не набрал для этого оптимальную форму.

Ранее сообщалось, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба рассказал об испуге, испытанном после чемпионата Европы — 2020. В нём сборная России заняла последнее место в группе, Дзюба был капитаном команды.