https://static.news.ru/photo/36dfd36c-59c3-11ea-be95-fa163e074e61_660.jpg Юрий Сёмин Фото: Maksim Konstantinov/Russian Look/Global Look Press

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал сообщения о том, что с главным тренером московского «Локомотива» Юрием Сёминым не будет продлён контракт по окончании сезона. По его словам, в клубе сейчас идёт «подковёрная революция».

Факт, что в «Локомотиве» сейчас очень много всяких интриг внутри клуба, которые, я уверен, направлены против Сёмина. Чтобы не дать ему работать в полном объёме. Чтобы он не мог добиться результата, — заявил Селюк в интервью изданию «Спорт день за днём».

Он отметил, что в «Локомотиве» идёт борьба за трансферные потоки, а не за тренерские идеи. Поэтому «трансферный комитет» борется с Сёминым — если тренер станет показывать результат, «его будет сложнее убрать».

Поражения «Локомотива» радуют тех, кто хочет выгнать Юрия Палыча. <...> Болельщики клуба должны вмешаться в этот процесс, показать, что с их голосом должны считаться, — добавил Селюк.

Ранее NEWS.ru сообщал, что болельщики футбольного клуба «Локомотив», приехавшие поддержать «железнодорожников» на турнире в Катаре, подарили главному тренеру московской команды Юрию Сёмину деревянный флагшток. Фанаты сделали такой подарок, чтобы Сёмин «подгонял» футболистов на тренировках.