Агент рассказал, как Дзюба мог оказаться в «Тоттенхэме» Жозе Моуринью Дзюба мог перейти в «Тоттенхэм» Жозе Моуринью

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Артём Дзюба

Нападающий Артем Дзюба, ныне выступающий за турецкий клуб «Адана Демирспор», мог перейти в лондонский «Тоттенхэм» в 2020 году. Об этом рассказал агент футболиста Леонид Гольдман порталу Sport24. В тот момент клуб возглавлял португальский специалист Жозе Моуринью, а Дзюба выступал за «Зенит».

Начало января, я улетел в отпуск на Новый год, лежу на пляже, звонок от коллег из агентства Мендеша из Португалии: «Кейн сломался. Моуринью хочет купить на замену Дзюбу». Набираю Артему: он даже не поверил сначала. Повторяю: «Все предельно серьезно, иди, разговаривай с «Зенитом», — рассказал Гольдман.

Агент добавил, что санкт-петербургский клуб отказался отпускать Дзюбу в середине сезона, поэтому переход не состоялся.

В августе 2022 года бывший форвард «Зенита» и экс-капитан сборной России подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор». 34-летний футболист забил мяч за новую команду в первом же матче.