https://static.news.ru/photo/c5ee277a-d962-11e9-b141-fa163e074e61_660.jpg Павел Мамаев Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

Футбольный агент Александр Шеховцов, работающий на турецком, испанском и итальянском рынках, назвал слухами интерес «Галатасарая» к Павлу Мамаеву.

Я закинул удочки по своим каналам. Скажу так: это не более чем слухи. Но это именно сейчас. В будущем всё может измениться, — приводит слова агента « Советский спорт ».

Шеховцев добавил, что если турки захотят приобрести россиянина, то их точно не будет интересовать негатив вокруг фигуры Мамаева.

Ранее сообщалось, что руководство футбольного клуба «Краснодар» обсудит с полузащитником Павлом Мамаевым возможность продления контракта, писал News.ru.

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин 17 сентября покинули место лишения свободы по условно-досрочному освобождению. Вместе с ними колонию покинул брат Кокорина — Кирилл. Все они отбывали наказание в колонии на территории Белгородской области.