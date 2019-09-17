Футбольный агент Александр Шеховцов, работающий на турецком, испанском и итальянском рынках, назвал слухами интерес «Галатасарая» к Павлу Мамаеву.
Я закинул удочки по своим каналам. Скажу так: это не более чем слухи. Но это именно сейчас. В будущем всё может измениться, — приводит слова агента «Советский спорт».
Шеховцев добавил, что если турки захотят приобрести россиянина, то их точно не будет интересовать негатив вокруг фигуры Мамаева.
Ранее сообщалось, что руководство футбольного клуба «Краснодар» обсудит с полузащитником Павлом Мамаевым возможность продления контракта, писал News.ru.
Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин 17 сентября покинули место лишения свободы по условно-досрочному освобождению. Вместе с ними колонию покинул брат Кокорина — Кирилл. Все они отбывали наказание в колонии на территории Белгородской области.