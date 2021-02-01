Агент — о Промесе: сбитый лётчик, которого будут мотивировать девчонки

https://static.news.ru/photo/06200286-6487-11eb-bc70-96000091f725_660.jpg Квинси Промес Фото: instagram.com/qpromes

Футбольный агент Дмитрий Селюк оценил вероятное возвращение нападающего нидерландского «Аякса» Квинси Промеса в московский «Спартак».

Промес, безусловно, неплохой футболист и был лучшим игроком в «Спартаке». Но два раза в одну и ту же реку не вступишь. Посмотрите на Зе Луиша — сходил и вернулся, но пока в «Локомотиве» выглядит нестабильно. Легионеров отдают в Россию, мягко говоря, с удовольствием — избавляются, — сказал Селюк корреспонденту NEWS.ru.

По его словам, такие легионеры, как Зе Луиш и Промес, «феерят только уровне детишек из «Ростова» или футболистов «Тамбова».

Я бы остерегался брать игроков немотивированных, потому что своё настроение они распространяют на команду. Они сбитые лётчики, им нравится Москва, девчонки, рестораны и гуляния — это их будет больше мотивировать, — уверен он.

Нидерландский портал AD.nl со ссылкой на свои источники сообщил , что клубы достигли предварительной договорённости о трансфере 29-летнего игрока, однако официально сделка ещё не закрыта.

Промес играл за «Спартак» в период с 2014 по 2018 год. В 2017 году вместе с командой он стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны. Всего он провёл за «красно-белых» 115 матчей во всех турнирах, забив 59 голов. В текущем сезоне Промес отличился шестью забитыми мячами и одной голевой передачей в 21 матче за «Аякс».

Ранее немецкого тренера «Спартака» Доменико Тедеско обвинили в неуважении к России. Об этом заявил президент клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Урал» Григорий Иванов, писал NEWS.ru.