Российский полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Алексей Миранчук не планирует переходить в клубы Английской премьер-лиги из-за того, что матчи чемпионата не показывают на российском телевидении.
Агент футболиста Вадим Шпинёв рассказал, что информация о переходе Миранчука в «Манчестер Юнайтед» абсолютно точно является слухом. Он отметил, что клубы АПЛ не рассматриваются в качестве варианта продолжения карьеры, потому что основной федеральный спортивный канал не транслирует матчи чемпионата Англии,
Ранее СМИ сообщали о том, что московский футбольный клуб «Локомотив» готов продать полузащитников Алексея и Антона Миранчуков в европейские клубы за €25 млн, писал NEWS.ru.
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