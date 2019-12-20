https://static.news.ru/photo/c3bd57c0-24b5-11ea-ac89-fa163e074e61_660.jpg Алексей Миранчук Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Алексей Миранчук не планирует переходить в клубы Английской премьер-лиги из-за того, что матчи чемпионата не показывают на российском телевидении.

Агент футболиста Вадим Шпинёв рассказал, что информация о переходе Миранчука в «Манчестер Юнайтед» абсолютно точно является слухом. Он отметил, что клубы АПЛ не рассматриваются в качестве варианта продолжения карьеры, потому что основной федеральный спортивный канал не транслирует матчи чемпионата Англии, сообщает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали о том, что московский футбольный клуб «Локомотив» готов продать полузащитников Алексея и Антона Миранчуков в европейские клубы за €25 млн, писал NEWS.ru.