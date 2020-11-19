Агент Крала подтвердил интерес клубов АПЛ к футболисту

https://static.news.ru/photo/21f59df0-2a84-11eb-8e58-fa163e074e61_660.jpg Карол Кисел Фото: Camw/wikipedia.org

Агент полузащитника «Спартака» Алекса Крала Карол Кисел подтвердил информацию о том, что клубы АПЛ проявляют интерес к футболисту.

За Алексом уже долгое время следят клубы Премьер-лиги, так что для нас это не новость. С некоторыми из них мы контактируем, — отметил Кисел, слова которого приводит портал iSport.cz.

Он также добавил, что пока рано говорить о конкретных предложениях.

Некоторое время назад появилась информация о том, что ряд клубов АПЛ оценил хавбека сборной Чехии в €30 млн. Вполне возможно, что после чемпионата Европы цена на футболиста заметно вырастет.

Известно, что Крал перешёл в «Спартак» из «Славии». В настоящее время в Англии, в «Вест Хэме», играют ещё два бывших игрока пражского клуба — Томаш Соучек и Владимир Цоуфал.

По итогам 14 матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) в текущем сезоне Крал отдал два голевых паса.

Ранее NEWS.ru писал, что медицинский штаб сборной России по футболу проинформировал о состоянии игроков после матча с командой Сербии. Так, несколько футболистов были травмированы в ходе игры.

В частности, у защитника Игоря Дивеева подозрение на перелом носа и сотрясение мозга. 19 ноября футболист пройдёт дообследование в расположении клуба.