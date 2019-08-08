https://static.news.ru/photo/eb0a53da-b9f0-11e9-9f5d-fa163e074e61_660.jpg Фёдор Чалов Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Агент нападающего футбольного клуба ЦСКА Фёдора Чалова Кристиан Эмилле рассказал, что армейцы отказались продавать форварда в английский «Кристал Пэлас».

Позиция ЦСКА совершенно понятна: перед ними стоят серьёзные цели, и Фёдор для них — самый важный игрок. Мы будем следить за развитием событий и уверены, что в любом случае Фёдора ждёт большое будущее, — приводит слова Эмилле « Спорт-Экспресс ».

Ранее стало известно, что англичане предложили московскому клубу £14 млн, затем подняли цену до £23 млн (порядка €25 млн).

21-летний футболист выступает за ЦСКА с 2017 года. В сезоне-2018/19 он сыграл в 37 матчах. В его активе 24 очка (17 голов и 7 результативных передач).

Полузащитник футбольного клуба «Эвертон» Янник Боласи отказался от предложения московского ЦСКА перейти в состав армейцев, писал News.ru.