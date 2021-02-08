Адвокат Кокорина и Мамаева подал кассационную жалобу на приговор

https://static.news.ru/photo/43545b2e-69ec-11eb-93cf-96000091f725_660.jpg Павел Мамаев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Защита футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина подала кассационную жалобу на приговор Мосгорсуда.

По словам адвоката Игоря Бушманова, дата слушаний ещё не определена.

В жалобе я прошу изменить апелляционный приговор от 3 августа 2020 года в части осуждения Павла Мамаева по пункту «а» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений) и статье 116 УК РФ «Побои», — сообщил он.

Адвокат уточнил, что просит переквалифицировать действия спортсмена с части 2 статьи 115 УК РФ на часть 1 статьи 115 УК РФ с применением в качестве наказания штрафа, освободив от его исполнения, а также оправдать его по статье 116.

Бушманов добавил, что направил жалобы в суд по почте, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, Мамаев готов возместить моральный вред потерпевшему водителю Виталию Соловчуку в размере 10 тысяч рублей, а также заплатить 1800 рублей за медицинские расходы из-за полученной травмы.

В октябре 2018 года игравший за «Краснодар» Мамаев, нападающий «Зенита» Кокорин и несколько их друзей поучаствовали в двух драках в центре Москвы. В потасовках пострадал водитель Ушаковой Виталий Соловчук. Кроме того, получил повреждения автомобиль телеведущей.

Спортсменов признали виновными, и они провели в заключении 11 месяцев — до получения УДО в сентябре 2019-го. Мамаев потерял контракт с краснодарским клубом, а вернувшийся в «Зенит» Кокорин потерял большую часть зарплаты и перешёл в вынужденную аренду в «Сочи».