Адвокат Широкова назвал причину конфликта с арбитром Данченковым

https://static.news.ru/photo/b4a68cb6-622b-11eb-a2de-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Вадим Лялин, адвокат бывшего футболиста сборной России Романа Широкова, прокомментировал ход судебного процесса об избиении арбитра Никиты Данченкова.

Это поступок недостойный и неправильный. Однако причиной поступка было недобросовестное судейство и непрофессионализм самого Данченкова. Это его позор! Мы против недобросовестного судейства, махинаций, фальсификаций, — отметил Лялин, слова которого приводит Sport24.

25 декабря мировой судья Сокольнического района Москвы приговорил Романа Широкова к 100 часам обязательных работ по делу об избиении арбитра Никиты Данченкова. Спортсмен также будет обязан выплатить пострадавшему 100 тысяч рублей по гражданскому иску.

В ходе судебного заседания спортсмен предоставил документы о том, что его зарплата составляет 50 тысяч рублей и он находится на грани нищеты.

Инцидент произошёл 10 августа во время футбольного матча любительских команд на стадионе академии «Спартака». Широков напал на арбитра, который показал ему красную карточку за оскорбления. Матч проходил в рамках непрофессионального турнира.

Позже футболист извинился за избиение судьи на своей странице в Instagram. Широков заявлял, что между ним и арбитром Никитой Данченковым произошёл конфликт и последний якобы спровоцировал футболиста. Арбитр со своей стороны утверждал, что Широкова задели его профессиональные замечания по игре и никаких оскорблений с его стороны не было.

Ранее NEWS.ru писал, что адвокат арбитра Никиты Данченкова Александр Островский сообщил о подаче жалобы на приговор бывшего капитана сборной России Романа Широкова.