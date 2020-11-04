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Адвокат рассказал о подготовке к матчу Лиги Европы против ЦСКА

17:52, 04 ноября 2020
Дик Адвокат Дик Адвокат Фото: imago-images.de/Global Look Press

Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат рассказал о подготовке к матчу 3-го тура группового этапа Лиги Европы против ЦСКА. Ранее наставник возглавлял «Зенит» и сборную России.

По его словам, он испытывает тёплые чувства от встречи с российской командой, ведь в России «хорошее было время». Что касается отношения к ЦСКА, «Фейеноорду» следует уделять особое внимание каждому игроку соперника.

Адвокат также вспомнил матчи против ЦСКА в период его работы в «Зените».

Это были настоящие битвы. Я пришёл в «Зенит» в 2006 году, и матчи с ЦСКА и «Спартаком» всегда были важными для клуба, — отметил адвокат в беседе со «Спорт Экспресс».

Ранее NEWS.ru писал, что в ФК «Вольфсберг», который является соперником ЦСКА по групповому этапу Лиги Европы, зафиксировано восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Все заболевшие в настоящее время сидят на домашнем карантине и находятся под наблюдением врачей.

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