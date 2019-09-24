https://static.news.ru/photo/dddc116c-dee4-11e9-80fe-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Хохлов Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Адвокат бывших футболистов сборной России Александр Бурчук заявил, что прошло первое заседание суда по делу о взыскании причинённого игрокам ущерба банком «Замоскворецкий».

У нас прошло первое заседание. Представитель МВД, присутствовавший на слушании, заявил ходатайство о привлечении в качестве соответчиков Генеральную прокуратуру, прокуратуру ЦАО и Министерство финансов, — сказал Sport24 адвокат, представляющий интересы Дмитрия Сычева, Дмитрия Хохлова, Дмитрия Никифорова, Андрея Каряки, Дмитрия Кириченко и Евгения Алдонина.

По его словам, такое количество ответчиков, видимо, связано с тем, что «на троих сумма не такая большая будет».

Также он добавил, что они в свою очередь, ходатайствовали об объединении дел Сычева, Хохлова, Никифорова, Каряки, Кириченко и Алдонина.

Ранее Алдонин, главный тренер «Динамо» Хохлов и его помощник Никифоров, а также Каряка и Кириченко в 2014 году оказались в числе обманутых клиентов банка «Замоскворецкий». Алдонин требует взыскать с МВД России 47,3 млн рублей, Хохлов и Никифоров — 28,7 млн рублей компенсации за бездействие следователей. Остальные обратились в суд с коллективным заявлением на 124 млн рублей, писал News.ru.