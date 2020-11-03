Адвокат потребовал исключить из МОК главу ФИФА Инфантино

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Адвокат Филипп Ренц направил в Международный олимпийский комитет (МОК) жалобу на президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Юрист обвинил его в нарушении норм Олимпийской хартии и потребовал начать расследование с целью исключения Инфантино из членов МОК.

В настоящее время президент ФИФА является фигурантом уголовного дела, возбуждённого прокуратурой Швейцарии. Его, а также экс-генпрокурора страны Михаэля Лаубера и прокурора кантона Вале Ринальдо Арнольда, подозревают в злоупотреблении полномочиями, нарушении служебной тайны и препятствии уголовному расследованию.

Дело было инициировано Ренцем, представляющим интересы компании Sport 7, которая специализируется на управлении в спортивной среде. Жалоба в МОК является его продолжением, сообщает издание Le Monde.

Инфантино был избран президентом ФИФА в феврале 2016 года. Он сменил на этом посту Йозефа Блаттера, ушедшего после коррупционного скандала. В состав МОК он вошёл в январе 2020 года.

Ранее NEWS.ru писал, что Инфантино продолжит возглавлять ФИФА, несмотря на уголовное дело. В федерации подчеркнули, что какие-либо обвинения ему не предъявлены.