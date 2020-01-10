https://static.news.ru/photo/12fe2cca-33bf-11ea-896c-fa163e074e61_660.jpg Александр Кокорин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат подтвердил информацию о том, что заинтересован в услугах нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина.

Как пишет De Telegraaf, специалист отметил, что заполучить игрока «сине-бело-голубых» будет крайне проблематично.

Я не верю, что этот трансфер может свершиться. Вряд ли в «Зените» захотят отпустить Кокорина в «Фейеноорд» в аренду на ближайшие пять месяцев, — резюмировал Адвокат.

Он признался, что зимой клубу надо подписать одного-двух футболистов, чтобы удлинить скамейку запасных.

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