Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат подтвердил информацию о том, что заинтересован в услугах нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина.
Как пишет De Telegraaf, специалист отметил, что заполучить игрока «сине-бело-голубых» будет крайне проблематично.
Я не верю, что этот трансфер может свершиться. Вряд ли в «Зените» захотят отпустить Кокорина в «Фейеноорд» в аренду на ближайшие пять месяцев, — резюмировал Адвокат.
Он признался, что зимой клубу надо подписать одного-двух футболистов, чтобы удлинить скамейку запасных.
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