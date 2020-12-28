Адвокат Данченкова: у Широкова есть «индульгенция на преступление»

https://static.news.ru/photo/c270879a-4915-11eb-95df-fa163e074e61_660.jpg Роман Широков Фото: Пресс-служба Преображенского районного суда Москвы

Адвокат арбитра Никиты Данченкова Александр Островский прокомментировал приговор бывшему игроку сборной России Роману Широкову.

По его словам, футболист уже давно приобрёл «индульгенцию на преступление». Так, в многочисленных публикациях Широков хвалит президента России Владимира Путина. Известно, что бывшего игрока сборной РФ берут играть за команду администрации президента в Ночной хоккейной лиге.

Широков своими хвалебными высказываниями в адрес президента и его ближнего круга купил себе индульгенцию на преступное поведение, — отметил Островский, слова которого приводит Championat.com.

Ранее стало известно, что мировой судья Сокольнического района Москвы приговорил бывшего игрока сборной России по футболу Романа Широкова к 100 часам обязательных работ по делу об избиении арбитра Никиты Данченкова. Спортсмен также будет обязан выплатить пострадавшему 100 тысяч рублей по гражданскому иску.

Инцидент произошёл 10 августа во время футбольного матча любительских команд на стадионе академии «Спартака». Широков напал на арбитра, который показал ему красную карточку за оскорбления. Матч проходил в рамках непрофессионального турнира «Российская Меди-Лига», Роман Широков играл за команду телеканала «Матч ТВ».

Позже футболист извинился за избиение судьи на своей странице в Instagram. Широков заявлял, что между ним и арбитром Никитой Данченковым произошёл конфликт и последний якобы спровоцировал футболиста. Арбитр со своей стороны утверждал, что Широкова задели его профессиональные замечания по игре и никаких оскорблений с его стороны не было.

Ранее NEWS.ru писал, что Никита Данченков прокомментировал приговор бывшему футболисту сборной России Роману Широкову.