Адвокат Данченкова сообщил о подаче жалобы на приговор Широкову

https://static.news.ru/photo/ee2e049c-5406-11eb-86bf-fa163e074e61_660.jpg Никита Данченков Фото: dante_71_/instagram.com

Адвокат арбитра Никиты Данченкова Александр Островский сообщил о подаче жалобы на приговор бывшего капитана сборной России Романа Широкова.

Сегодня подадим жалобу. Подробности пока преждевременны, мы обжалуем чрезмерно мягкое наказание. Оно гораздо меньше, чем запросил прокурор, — отметил Островский, слова которого приводит Sport24.

По его словам, решение суда связано с «псевдополитической деятельностью» Широкова. Известно, что футболист неоднократно выступал в поддержку президента России Владимира Путина. «Беззубость прокуратуры» также проявляется в том, что стороне защиты не дают ответа на переквалификацию преступления.

25 декабря мировой судья Сокольнического района Москвы приговорил Романа Широкова к 100 часам обязательных работ по делу об избиении арбитра Никиты Данченкова. Спортсмен также будет обязан выплатить пострадавшему 100 тысяч рублей по гражданскому иску.

В ходе судебного заседания спортсмен предоставил документы о том, что его зарплата составляет 50 тысяч рублей и он находится на грани нищеты.

Инцидент произошёл 10 августа во время футбольного матча любительских команд на стадионе академии «Спартака». Широков напал на арбитра, который показал ему красную карточку за оскорбления. Матч проходил в рамках непрофессионального турнира, Роман Широков играл за команду телеканала «Матч ТВ».

Позже футболист извинился за избиение судьи на своей странице в Instagram. Широков заявлял, что между ним и арбитром Никитой Данченковым произошёл конфликт и последний якобы спровоцировал футболиста. Арбитр со своей стороны утверждал, что Широкова задели его профессиональные замечания по игре и никаких оскорблений с его стороны не было.

Ранее NEWS.ru писал, что Широков приобрёл два автомобиля Mercedes за 15 млн рублей перед заседанием суда, на котором он рассказывал о нищете.