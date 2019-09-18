https://static.news.ru/photo/3c9c06e4-da26-11e9-845d-fa163e074e61_660.jpg Луис Адриано Фото: Сергей Булкин/News.ru

Бывший нападающий футбольного клуба «Спартак» (Москва) Луис Адриано заявил, что его оскорбило сообщение журналиста Андрея Малосолова.

Если честно, твит [Малосолова] меня неприятно удивил. Никогда прежде в России я не сталкивался с проявлениями расизма. Думаю, это именно проявление расизма, — приводит слова игрока Sport24 .

Игрок добавил, что ему было очень неприятно узнать, что публичная персона может себе позволить подобное. Адриано выразил надежду, что компетентные органы разберутся в ситуации, а также дадут действиям Малосолова объективную оценку. Также футболист поблагодарил за вмешательство руководство «Спартака».

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» подал в суд на журналиста Малосолова за расистские высказывания в адрес нападающего клуба Луиса Адриано, писал News.ru. Генеральный директор клуба Томас Цорн сообщил, что таким образом «красно-белые» защищают своего бывшего футболиста.

В свою очередь фанат ЦСКА Малосолов заявил, что руководство «Спартака» унижает себя, подавая в суд на «частного болельщика».