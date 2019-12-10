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Владелец «Челси» Роман Абрамович отклонил предложение о продаже футбольной команды, поступившее от совладельца бейсбольного клуба «Лос-Анджелес Доджерс» Тодда Боэли, пишет The Wall Street Journal.

Сообщается, что бывший президент инвестиционной компании Guggenheim Partners направил российскому бизнесмену предложение о покупке «аристократов», которое не устроило Абрамовича. Отмечается, что сумма была меньше $3 млрд.

В прошлом году сообщалось, что Абрамович планировал продать «Челси» за $3 млрд, однако в 2019 году появилась информация, что он передумал.

Абрамович купил «Челси» в 2003 году за 140 млн фунтов стерлингов у бизнесмена Кена Бейтса.

Руководство футбольного клуба «Челси» (Лондон) после отмены запрета на регистрацию игроков выделило главному тренеру Фрэнку Лэмпарду на трансферы 150 млн фунтов, писал NEWS.ru.