Известный футболист «Арсенала» скончался после болезни Бывший нападающий «Арсенала» Кевин Кэмпбелл умер в возрасте 54 лет

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Кевин Кэмпбелл

На 55-м году жизни скончался английский футболист, экс-нападающий «Арсенала» и «Эвертона» Кевин Кэмпбелл, пишет издание The Mirror. Несколько недель назад он был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. Трагическую новость подтвердили оба футбольных клуба, опубликовав в соцсетях официальные заявления. Дата и место прощания с футболистом пока неизвестны.

Мы опустошены, узнав, что наш бывший нападающий Кевин Кэмпбелл умер после непродолжительной болезни. Все в клубе обожали Кевина. Все мы думаем о его друзьях и семье в это трудное время. Покойся с миром, Кевин, — сказано в сообщении «Арсенала».

«Эвертон» также отдал дань памяти, отметив, Кэмпбелл не просто настоящий герой «Гудисон Парка» (футбольный стадион в Ливерпуле) и икона английского футбола, но и невероятный человек.

14 июня супруга принца Великобритании Уильяма принцесса Уэльская Кейт Миддлтон впервые появилась в обществе после диагностирования у нее рака. Ее заметили в машине, которая прибыла в Букингемский дворец, чтобы принять участие в ежегодном королевском кавалерийском параде Trooping the Colour. Рядом находились трое ее детей — принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.