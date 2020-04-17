42-летний Буффон согласился продлить контракт с «Ювентусом»

https://static.news.ru/photo/12a97604-808f-11ea-a0e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lm/Claudio Benedetto / Ipa/Global Look Press

Вратарь футбольного клуба «Ювентус» Джанлуиджи Буффон согласился продлить соглашение с итальянцами.

Как пишет Tuttosport, 42-летний голкипер обсудил с президентом клуба Андреа Аньелли продление соглашения и оба согласились заключить контракт до 2021 года.

В текущем сезоне, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса, Буффон провёл 11 матчей во всех турнирах, пропустив 9 голов и трижды сыграв на ноль.

В 2001 году Буффон перешёл в «Ювентус» из итальянской «Пармы» за рекордные на тот момент для трансфера голкипера €52 млн. С «Ювентусом» он стал девятикратным чемпионом Италии, несколько раз завоёвывал кубок страны и пять раз — Суперкубок Италии, трижды играл в финале Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Буффон сравнялся с рекордсменом в истории «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро по числу матчей, проведённых за туринскую команду в Серии А, писал NEWS.ru.