40 тысяч фанатов «Ливерпуля» пытались попасть на финал ЛЧ без билета Проводится расследования нарушений и беспорядков перед матчем «Реал» — «Ливерпуль»

Фото Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

40 тысяч болельщиков «Ливерпуля» пытались попасть на финал Лиги чемпионов без билетов, сообщает испанская газета El País. Встреча с мадридским «Реалом» прошла поздно вечером 28 мая в Париже. Игра закончилась победой «Реала» со счётом 1:0.

Отмечается, что билеты были лишь у 20 тысяч английских болельщиков, ещё 40 тысяч приехали в район стадиона «Стад де Франс» без билетов. Части из них удалось попасть на трибуну. Полиция некоторых отловила и задержала прямо на трибунах.

Информацию о безбилетных фанатах «Ливерпуля» подтвердил мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда.

Из-за проблем с безопасностью начало матча было отложено на 36 минут. Сообщалось, что УЕФА рассмотрит ситуацию с беспорядками на финале ЛЧ. Игра закончилась победой «Реала» со счётом 1:0.