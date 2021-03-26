22-летний футболист отказался от секса ради спорта

Нападающий футбольного клуба «УСМ Алжир» Кваме Опоку из Ганы решил отказаться от секса ради спортивной карьеры. По крайней мере, так утверждает он сам.
По словам 22-летнего форварда, у него никогда не было интимных отношений.
Это позволяет мне оставаться футболистом. Я силён на поле благодаря отказу от секса, —
цитируетего Modern Ghana.
Опоку дебютировал в профессиональном футболе в 2020 году. В чемпионате Ганы он выступал за команду «Асанте Котоко», забив восемь голов в 21 матче.
До переезда в Алжир Опоку успел сыграть и за сборную Ганы. Как
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