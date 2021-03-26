22-летний футболист отказался от секса ради спорта

https://static.news.ru/photo/f1d1f274-8edb-11eb-b49b-96000091f725_660.jpg Фото: k_opoku9/instagam.com

Нападающий футбольного клуба «УСМ Алжир» Кваме Опоку из Ганы решил отказаться от секса ради спортивной карьеры. По крайней мере, так утверждает он сам.

По словам 22-летнего форварда, у него никогда не было интимных отношений.

Это позволяет мне оставаться футболистом. Я силён на поле благодаря отказу от секса, — цитирует его Modern Ghana.

Опоку дебютировал в профессиональном футболе в 2020 году. В чемпионате Ганы он выступал за команду «Асанте Котоко», забив восемь голов в 21 матче.

До переезда в Алжир Опоку успел сыграть и за сборную Ганы. Как пишет Lenta.ru, 25 марта футболист дебютировал в составе национальной команды в матче квалификации к Кубку Африки против сборной ЮАР.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, пожилой москвич умер во время секса с приехавшей к нему подругой. Несмотря на прыть в постели, организм подвёл: во время соития у мужчины оторвался тромб.