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Футбол

20-летний нигерийский футболист утонул под Витебском

14:26, 06 июня 2021
Кельвин Оденигбо Кельвин Оденигбо Фото: wikimedia.org

Нигерийский форвард белорусского клуба «Витебск» Кельвин Оденигбо утонул в озере Белое возле деревни Новоселки Витебского района. Спортсмену было 20 лет. Об этом сообщает портал Tribuna.

Подробности инцидента, случившегося 6 июня 2021 года, не раскрываются. Футболист провёл четыре матча в Высшей лиге Белоруссии в текущем сезоне, сделал одну голевую передачу.

Нигерийский форвард перешёл в «Витебск» в этом году на правах аренды из команды NAF Rockets, выступающей во втором дивизионе чемпионата Нигерии.

4 апреля сообщалось, что 18-летний защитник команды «Знамя Труда» Никита Сидоров скончался во время матча на стадионе «Торпедо».

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