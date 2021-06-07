20-летний нигерийский футболист утонул под Витебском

https://static.news.ru/photo/465ded78-c6ba-11eb-9aa1-96000091f725_660.jpg Кельвин Оденигбо Фото: wikimedia.org

Нигерийский форвард белорусского клуба «Витебск» Кельвин Оденигбо утонул в озере Белое возле деревни Новоселки Витебского района. Спортсмену было 20 лет. Об этом сообщает портал Tribuna.

Подробности инцидента, случившегося 6 июня 2021 года, не раскрываются. Футболист провёл четыре матча в Высшей лиге Белоруссии в текущем сезоне, сделал одну голевую передачу.

Нигерийский форвард перешёл в «Витебск» в этом году на правах аренды из команды NAF Rockets, выступающей во втором дивизионе чемпионата Нигерии.

4 апреля сообщалось, что 18-летний защитник команды «Знамя Труда» Никита Сидоров скончался во время матча на стадионе «Торпедо».