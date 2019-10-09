Сборная России по футболу 20 лет назад пропустила один из самых трагичных голов в истории, который помешал ей выйти на чемпионат Европы 2000 года в Бельгии и Голландии. В матче против Украины 9 октября 1999 года на стадионе «Лужники» вратарь Александр Филимонов на 88-й минуте перечеркнул все усилия россиян, которые доминировали на протяжении всего матча.

Экс-вратарь «Спартака» пропустил нелепый гол со штрафного в 40 метрах от ворот, после удара Андрея Шевченко. Филимонов пытался поймать мяч, но выронил его на газон, после чего тот заскочил в ворота. Счёт стал 1:1, выгодный для Украины, с учётом того, что в параллельном матче Франция выиграла у Исландии (3:2). Французы отправились на чемпионат как победители группы, а украинцы получили право сыграть в стыковых матчах, опередив Россию и выбив её из дальнейшей борьбы.

После этого матча карьера Филимонова резко пошла на спад.