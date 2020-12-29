18 случаев заражения коронавирусом выявили за неделю в АПЛ

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Английская премьер-лига (АПЛ) подтвердила 18 случаев заражения COVID-19 среди футболистов и персонала клубов, выявленных во время очередного раунда массового тестирования.

Исследование, проведённое в период с 21 по 27 декабря, охватило 1479 спортсменов и сотрудников команд. 18 человек, у которых нашли инфекцию, ушли на самоизоляцию. COVID-19, среди прочих случаев, выявили у игроков «Манчестер Сити» Кайла Уокера и Габриеля Жезуса, а также у двух членов клубного персонала. Из-за этого игра манкунианцев с «Эвертоном», намеченная на 28 декабря, была перенесена на неопределённой срок. Представители «Эвертона» после инцидента потребовали от лиги полного раскрытия информации, связанной с коронавирусом, сообщает Sky Sports.

Ранее из-за COVID-19 был отменён матч «Астон Виллы» против «Ньюкасла». В АПЛ заявляют, что перенос встреч является крайней мерой, а каждый конкретный случай будет рассматриваться отдельно. Перед началом сезона сообщалось, что матчи не будут отменяться, если в составе команды есть по меньшей мере 14 здоровых футболистов. Окончательное решение по этому вопросу принимает руководство АПЛ.

В начале декабря полузащитник «Манчестер Юнайтед», игрок сборной Франции Поль Погба заявил, что до сих пор в полной мере не пришёл в себя после перенесённой коронавирусной инфекции, передавал NEWS.ru. Футболист рассказал, что после выздоровления он очень быстро уставал на тренировках и у него постоянно возникали трудности с дыханием. Погба признался, что потребовалось много времени, чтобы вернуться в приемлемую физическую форму и «восстановиться психологически».