17-летний вратарь «Ростова» отбил пенальти Заболотного

Нападающий футбольной команды «Сочи» Антон Заболотный не смог реализовать пенальти в матче чемпионата России. Его удар отбил 17-летний вратарь «Ростова» Денис Попов.
Он сумел угадать направление удара противника и прыгнул в левый от себя угол. Несовершеннолетний спортсмен впервые участвует в матче Российской премьер-лиги.
Матч проходит в Сочи, в настоящее время ведёт «Ростов» со счётом 3:1. За гостей играет молодёжный состав, так как основные игроки клуба находятся на карантине из-за коронавируса.
Как писал NEWS.ru, у шести игроков ФК «Ростов» накануне матча в Сочи были обнаружены признаки коронавирусной инфекции.
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