17-летний вратарь «Ростова» отбил пенальти Заболотного

https://static.news.ru/photo/5c12e7fa-b25b-11ea-87c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФК «Ростов»/twitter.com

Нападающий футбольной команды «Сочи» Антон Заболотный не смог реализовать пенальти в матче чемпионата России. Его удар отбил 17-летний вратарь «Ростова» Денис Попов.

Он сумел угадать направление удара противника и прыгнул в левый от себя угол. Несовершеннолетний спортсмен впервые участвует в матче Российской премьер-лиги.

Матч проходит в Сочи, в настоящее время ведёт «Ростов» со счётом 3:1. За гостей играет молодёжный состав, так как основные игроки клуба находятся на карантине из-за коронавируса.

Как писал NEWS.ru, у шести игроков ФК «Ростов» накануне матча в Сочи были обнаружены признаки коронавирусной инфекции.