17-летний Пиняев забил первый мяч в Российской премьер-лиге

17-летний полузащитник самарских «Крыльев Советов» Сергей Пиняев забил мяч в ворота казанского «Рубина» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Это его первый гол в турнире. Самарцы победили со счётом 2:0. Видео гола было опубликовано на странице «Матч Премьер» в Twitter.

Пиняев вышел на замену на 70-й минуте. В элите российского футбола хавбек провёл 17 матчей и пока ни разу не вышел в стартовом составе.

В мае 2021 года стало известно, что Пиняевым интересуется «Барселона». Каталонский клуб собирался купить футболиста и затем отправить его в аренду в подмосковные «Химки».

В сезоне-2020/21 Пиняев принял участие в 30 матчах за «Чертаново» в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Ему удалось отметиться двумя забитыми голами и пятью результативными передачами. ФК «Чертаново» по итогам сезона занял 21-е место в ФНЛ и вылетел из турнира.