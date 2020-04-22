Футбол

16-летний итальянский футболист попал в больницу с кровоизлиянием в мозг

10:42, 22 апреля 2020 13
Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Защитник итальянского футбольного клуба «Виченца» Эдоардо Больцона находится в больнице Тревизо в критическом состоянии.

У 16-летнего футболиста произошло кровоизлияние в мозг, сообщается на официальном сайте клуба Серии С, выступающего в третьем по силе дивизионе страны. Несколько часов назад игрок перенёс экстренную операцию. Врачи борются за его жизнь.

Сейчас у тебя ещё более сложная игра, но мы знаем, насколько ты силён. Твои товарищи по команде и вся красно-белая семья с тобой. Давай, Эдо, не сдавайся! — говорится в сообщении «Виченцы» на странице в Twitter.

Чемпионаты Италии по футболу приостановлены из-за распространения инфекции коронавируса. После 27 матчей «Виченца» лидирует в группе В с 61 очком в активе (18 побед, 7 ничьих и 2 поражения).

Защитник Иннокентий Самохвалов, выступавший за клуб ПФЛ (третий по силе футбольный дивизион РФ) «Казанка», скончался на 23-м году жизни, ранее писал NEWS.ru.

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