16-летний итальянский футболист попал в больницу с кровоизлиянием в мозг

https://static.news.ru/photo/8408608e-846e-11ea-805b-fa163e074e61_660.jpgФото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press
Защитник итальянского футбольного клуба «Виченца» Эдоардо Больцона находится в больнице Тревизо в критическом состоянии.
У 16-летнего футболиста произошло кровоизлияние в мозг, сообщается на официальном сайте клуба Серии С, выступающего в третьем по силе дивизионе страны. Несколько часов назад игрок перенёс экстренную операцию. Врачи борются за его жизнь.
Сейчас у тебя ещё более сложная игра, но мы знаем, насколько ты силён. Твои товарищи по команде и вся красно-белая семья с тобой. Давай, Эдо, не сдавайся! — говорится в сообщении «Виченцы» на странице в Twitter.
Ti sei sempre dimostrato un guerriero in campo,questa Ã¨ una partita ancor piÃ¹ difficile ma sappiamo quanto forte tu sia, i tuoi compagni e tutta la famiglia biancorossa sono con te. Forza Edo,non mollare!Ti aspettiamo di nuovo in campo con la tua maglia! https://t.co/1ZbAqpyJ4p