16-летний итальянский футболист попал в больницу с кровоизлиянием в мозг

https://static.news.ru/photo/8408608e-846e-11ea-805b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Защитник итальянского футбольного клуба «Виченца» Эдоардо Больцона находится в больнице Тревизо в критическом состоянии.

У 16-летнего футболиста произошло кровоизлияние в мозг, сообщается на официальном сайте клуба Серии С, выступающего в третьем по силе дивизионе страны. Несколько часов назад игрок перенёс экстренную операцию. Врачи борются за его жизнь.

Сейчас у тебя ещё более сложная игра, но мы знаем, насколько ты силён. Твои товарищи по команде и вся красно-белая семья с тобой. Давай, Эдо, не сдавайся! — говорится в сообщении «Виченцы» на странице в Twitter.

Ti sei sempre dimostrato un guerriero in campo,questa Ã¨ una partita ancor piÃ¹ difficile ma sappiamo quanto forte tu sia, i tuoi compagni e tutta la famiglia biancorossa sono con te.

Forza Edo,non mollare!Ti aspettiamo di nuovo in campo con la tua maglia! https://t.co/1ZbAqpyJ4p — L.R. Vicenza Virtus (@LRVicenza) April 21, 2020

Чемпионаты Италии по футболу приостановлены из-за распространения инфекции коронавируса. После 27 матчей «Виченца» лидирует в группе В с 61 очком в активе (18 побед, 7 ничьих и 2 поражения).

Защитник Иннокентий Самохвалов, выступавший за клуб ПФЛ (третий по силе футбольный дивизион РФ) «Казанка», скончался на 23-м году жизни, ранее писал NEWS.ru.