109-й гол: Криштиану Роналду повторил мировой рекорд по голам за сборную

Португальский футболист Криштиану Роналду забил 109-й гол в карьере за сборную своей страны и повторил мировой рекорд по числу голов за национальные команды, пишет РИА Спорт.

Столько же за сборную забил иранец Али Даеи, который закончил карьеру в 2007 году. Встреча между Португалией и Францией ещё не закончилась.

36-летний форвард забил два гола с пенальти (108-й и 109-й голы) в третьем туре групповой стадии Евро-2020 с Францией (2:2, второй тайм).

Ранее были названы самые обсуждаемые игроки сборной России во время чемпионата Европы. Рейтинг составлен в преддверии решающего матча сборной России по футболу против Дании. Так, за первую неделю чемпионата фанаты чаще всего писали о капитане сборной Артёме Дзюбе, а также упоминали автора победного гола с Финляндией Алексея Миранчука и защитника Марио Фернандеса. Кроме того, в топ попали Дмитрий Баринов и Роман Зобнин. Однако первое место топа занял главный тренер команды Станислав Черчесов: пик его упоминаний пришёлся на 13 июня после игры Россия — Бельгия (0:3).