«100 голов за сборную»: Роналду прокомментировал исторический успех

https://static.news.ru/photo/8979ef58-f221-11ea-91ba-fa163e074e61_660.jpg Криштиану Роналду Фото: Johanna Lundberg/Keystone Press Agency/Global Look Press

Футболист туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился эмоциями от достижения отметки в 100 забитых мячей за национальную команду.

Португалец 8 сентября забил 100-й и 101-й голы за сборную своей страны, отметившись дублем в матче Лиги наций с командой Швеции (2:0). До него так много за национальную команду забивал лишь иранец Али Даеи. Уже завершивший карьеру игрок в футболке сборной забил соперникам 109 раз.

Горжусь этим историческим достижением в составе национальной команды. Когда мне говорят, что я могу забить 100, я говорю, что этого недостаточно. 101 гол! — написал Роналду в Instagram.

Ранее NEWS.ru сообщал, что участие капитана сборной Португалии Криштиану Роналду в матчах Лиги наций против Хорватии и Швеции было под вопросом. Врачи выявили у спортсмена инфекцию пальца правой ноги. Ещё 2 сентября Роналду был на тренировке в спортзале, но уже 3 сентября не пришёл на утренние сборы. Медики выписали футболисту антибиотики.