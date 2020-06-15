17 июня спустя 100 дней после ухода на вынужденную паузу возвращается Английская премьер-лига (АПЛ). Слоган Black Lives Matter вместо фамилий, бесплатные матчи по ТВ, судьба Тимо Вернера, шейхи «Ньюкасла» — всё, что вы могли пропустить, пока находились на карантине.

Регламент

АПЛ возобновится двумя перенесёнными матчами 28 тура: «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Сити» — «Арсенал». И только в пятницу, 19 июня, стартует полноценный 30 тур. Предварительно чемпионат должен завершиться 25 июля. Всего осталось провести 92 матча;

Для болельщиков, которые по понятным причинам не смогут посетить игры, сделали удобное расписание. Ни выходные матчи, ни встречи посреди недели не будут перекликаться.

Слоты (время московское):

Пятница — 22:00;

Суббота — 14:30, 17:00, 19:30; 22:00;

Воскресенье — 14:00, 16:00, 18:30; 21:00;

Понедельник — 22:00;

Вторник — 20:00, 22:00;

Среда — 20:00, 22:00;

Четверг — 20:00, 22:00.

Но удобное расписание — не единственный подарок для любителей английского футбола. Треть матчей национального чемпионата покажут бесплатно. Все игры, естественно, будут идти в прямом эфире. Трансляции проведут следующие телеканалы: Sky Sports (у них по контракту оставалось 39 платных встреч, добавили ещё 25 бесплатных), BT Sport (оставалось восемь матчей, добавили 12), Amazon Prime и BBC Sport (по четыре игры на каждого). Впервые с момента образования АПЛ на ВВС покажут матчи высшей лиги в прямом эфире, да ещё и бесплатно.

Новости

Главные новости последних недель связаны с движением Black Lives Matter, которое захватило почти весь мир. Англия и футбол не остались в стороне: пока выступающие против расизма портят памятники Уинстону Черчиллю и Ко, футбольные болельщики, сами игроки и чиновники АПЛ активно выступают в поддержку темы протестных акций.

PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

В АПЛ решили выйти на первый матч тура в футболках с надписью Black Lives Matter вместо фамилий. Эту инициативу поддержали представители всех 20 клубов. В последующих турах слоган переместится на переднюю часть одежды вместе с титульным спонсором и логотипом в поддержку врачей, которые борются с коронавирусом. И это не всё: Лига разрешит футболистам до матча и во время него вставать на одно колено, и подобный жест никак не будет наказываться. Что ж, пока АПЛ нет равных в борьбе против расизма.

В отношении трансферов главные страсти развернулись вокруг нападающего «РБ Лейпцига» Тимо Вернера. Слухи о переезде немецкого бомбардира в Англию ходят уже давно, но первоначально все связывали будущее футболиста с «Ливерпулем». Оно и понятно: неоднократные публичные признания в любви к «мерсисайдцам» со стороны игрока, а также информация в СМИ о встречах по WhatsApp c главным наставником команды Юргеном Клоппом. Но в итоге опцию выкупа, прописанную в контракте немецкого нападающего, по информации СМИ, активировал «Челси». Что в действительности стало причиной срыва трансфера Тимо Вернера в «Ливерпуль», — непонятно. Кто-то говорит о том, что «мерсисайдцы» хотели сбить сумму (€60 млн), что не устроило представителей «РБ Лейпциг». Кто-то отмечает, что ливерпульцы передумали, решив, что сейчас нет острой необходимости в данном трансфере. Впрочем, это уже не важно. Скоро мы увидим Вернера в составе «синих». Официально о трансфере должны объявить в ближайшее время.

В Манчестере тоже не обошлось без новостей. Пока мы пребывали в ожидании возобновления АПЛ, в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) завершилось слушанье по делу «Манчестер Сити». В феврале Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально исключил «горожан» из еврокубков на два сезона и оштрафовал команду на €30 млн за нарушение правил финансового фэйр-плей. «Сити» с вердиктом не согласился и подал апелляцию в CAS. В начале июля будет оглашено решение по этому судьбоносному для команды делу.

Ещё на заре коронавирусных интриг стало известно, что принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман хочет приобрести «Ньюкасл». Сама по себе громкая новость (клуб ещё не успели купить, а уже появилась группа людей, «с детства» болеющих за эту команду) впоследствии стала обрастать интересными подробностями. Сначала все эти они носили исключительно положительный характер: говорилось, что команду может возглавить бывший тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино, а состав команды усилят такие звёздные игроки, как полузащитник «Челси» Виллиан, нападающий «Наполи» Дрис Мертенс и форвард ПСЖ Эдисон Кавани. В СМИ даже ходили слухи о возможном возвращении в Англию Гарета Бейла, выступающего за мадридский «Реал». Однако вскоре вектор новостей сменился.

На днях The Telegraph сообщил, что сделка по продаже «Ньюкасла» принцу Саудовской Аравии находится под угрозой срыва. Проблема заключается в том, что Мухаммед бин Салман является главным обвиняемым по делу об убийстве турецкого журналиста Джамаля Хашогги. Письмо в Лигу с просьбой заблокировать эту сделку, по информации источника, пришло от адвоката Хатидже Дженгиз. Теперь там думают, как этот неприятный инцидент скажется на имидже АПЛ.

Неизвестно, насколько эти истории взаимосвязаны, но, по информации того же The Telegraph, 16 членов парламента Великобритании попросили премьер-министра страны Бориса Джонсона не допустить продажи этой команды новым владельцам из Саудовской Аравии. Кажется, кто-то очень не хочет, чтобы «Ньюкасл» стал суперклубом.