https://static.news.ru/photo/e52446ae-3891-11ea-be58-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Около 10% промокодов, дающих право на покупку билета на матчи группового этапа футбольного Евро-2020 с участием сборной России, попали в распоряжение спекулянтов.

Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС). Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выделил России квоту на приобретение билетов на матчи с участием российской сборной. РФС разыграл 6 тысяч промокодов среди болельщиков. Около 600 из них досталось перекупщикам.

В РФС признали, что допускали такую возможность и попытались использовать различные варианты защиты. Значительное число недобросовестных заявок было заблокировано, однако спекулянтам всё же удалось разными способами завладеть частью кодов. Некоторые из них уже использованы для покупки входных документов. Однако представители РФС подчёркивают, что подавляющее большинство билетов получат простые болельщики.

Как ранее писал NEWS.ru, соперник россиян по групповому этапу чемпионата Европы сборная Финляндии остановится в Репино Ленинградской области. Финны сыграют два матча в Санкт-Петербурге.