https://static.news.ru/photo/075630c2-a2e0-11e9-925a-fa163e074e61_1024.jpg Михаил Абызов Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Защита экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, которого обвиняют в мошенничестве, узнала о решении суда арестовать €121,7 млн на его банковских счетах из сообщений в СМИ. Об этом заявил адвокат Абызова Александр Анис.

Ни Абызов, ни его защита не были уведомлены ни следствием, ни судом о рассмотрении ходатайства об аресте данного имущества, в связи с чем мы были лишены возможности участвовать в судебном заседании, что является нарушением закона, – цитирует Аниса ТАСС .

Он отметил, что решение об обжаловании судебного акта защита примет после того, как ознакомится с документом.

Как ранее писал News.ru, о решении Басманного суда Москвы арестовать €121,7 млн, находящиеся на банковских счетах бывшего министра Михаила Абызова, стало известно 10 июля. По текущему курсу сумма арестованных средств составляет около 8,7 млрд рублей.

Ранее Басманный суд наложил арест на более чем 437 млн рублей, находящихся на двух расчётных счетах экс-чиновника. Кроме того, были арестованы его земельные участки и дома в Подмосковье, а также квартиры в столице.

ФСБ задержала Михаила Абызова 26 марта 2019 года. Экс-министр обвиняется в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, а также мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, он вместе с сообщниками похитил 4 млрд рублей и вывел средства за рубеж.