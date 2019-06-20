https://static.news.ru/photo/6823dbe8-93bd-11e9-8c1e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Patrick Lefevre/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Фонд для освобождения арестованных бизнесменов под залог действует в России. Об этом рассказал общественный уполномоченный по защите прав содержащихся под стражей предпринимателей Александр Хуруджи.

Он не уточнил объём средств, которыми располагает фонд, но заметил, что в случае частого назначения бизнесменам меры пресечения в виде залога, средства найдутся достаточно быстро, сообщает ТАСС .

Есть предприниматели, есть большое количество фондов, которые поддерживают эту инициативу. <...> Мы достаточно быстро среагируем, у нас все комплекты документов, практика, включая международную, какие разъяснения, какие постановления Верховному суду нужно объяснить для того, чтобы всё это задвигалось, — заявил Хуруджи.

Во время прямой линии президента России Владимира Путина 20 июня омбудсмен пожаловался на частые аресты бизнесменов. Он попросил главу государства рассмотреть возможность отпускать предпринимателей под залог. Путин согласился, что «нельзя злоупотреблять арестами в сфере экономических правонарушений».

Ранее News.ru сообщал, что Хуруджи объяснил, зачем на территории МГИМО, где проходил Столыпинский форум, поставили макет камеры следственного изолятора. По его словам, это было сделано для привлечения внимания к проблеме арестов бизнесменов. За год в России появляется больше 200 тысяч уголовных дел против предпринимателей. Авторы хотели показать всю серьёзность предварительного заключения, отметил он.