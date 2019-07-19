https://static.news.ru/photo/6470697e-ac1a-11e9-af58-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Платежная система Western Union установила максимальный лимит на трансграничные переводы одним клиентом в одну страну. С 22 июля россияне не смогут отправить через данную платформу более 600 тысяч рублей в течение месяца.

Введение ограничений в Western Union объяснили требованиями закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Кроме того, таковы были рекомендации ЦБ от 14 января 2019 года, сообщает РБК .

Новый лимит для одной операции составляет $5 тысяч.

Ранее News.ru сообщал, что платформы по переводу средств уважают право клиентов на анонимность. Среди них одна из крупнейших в мире — Western Union. На официальном сайте компании клиентам предлагают отправить деньги наличными в одном из пунктов обслуживания или по банковской карте. Например, так можно тайно подарить некоторую сумму имениннику или оплатить старый долг, который финансовым грузом лежит на шее.