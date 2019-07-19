Платежная система Western Union установила максимальный лимит на трансграничные переводы одним клиентом в одну страну. С 22 июля россияне не смогут отправить через данную платформу более 600 тысяч рублей в течение месяца.
Введение ограничений в Western Union объяснили требованиями закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Кроме того, таковы были рекомендации ЦБ от 14 января 2019 года, сообщает
Новый лимит для одной операции составляет $5 тысяч.
Ранее News.ru сообщал, что платформы по переводу средств уважают право клиентов на анонимность. Среди них одна из крупнейших в мире — Western Union. На официальном сайте компании клиентам предлагают отправить деньги наличными в одном из пунктов обслуживания или по банковской карте. Например, так можно тайно подарить некоторую сумму имениннику или оплатить старый долг, который финансовым грузом лежит на шее.