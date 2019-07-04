https://static.news.ru/photo/4bcd7cf0-9dff-11e9-816b-fa163e074e61_1024.jpg Виргинские острова Фото: Mark Greenberg/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Премьер-министр Британских Виргинских островов Эндрю Фахи заявил, что власти не будут пока создавать публичные реестры владельцев офшоров. Этого второй год требует от зависимой территории руководство Великобритании.

По словам премьера, выполнять данное требование на островах начнут, когда подобное станут делать все остальные страны.

Мы подчинимся, не когда это проталкивает Великобритания, а когда это станет мировым стандартом, — цитирует Фахи Bloomberg .

По данным агентства, власти островных территорий располагают системой для учёта владельцев фирм, но доступ к ней ограничен. Его имеют два сотрудника местного Агентства финансовых расследований. Если кто-либо откроет систему из необычного места, например, из Северной Кореи, она сразу выключится.

Закон, согласно которому заморские территории Великобритании обязаны создать публичные реестры владельцев офшоров до 2020 года, был принят британским парламентом в мае 2018 года. Позже сроки перенесли на 2023 год.

Bloomberg отмечает, что на Виргинских островах зарегистрировано свыше 400 тыс. компаний с активами на $1,5 трлн.

Ранее News.ru сообщал, что активы бизнесмена Сергея Гляделкина, в присвоении которых подозревают бывших сотрудников ФСБ, были направлены в офшор «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед» на Кипре. Это выяснилось после избрания представителям спецслужб меры пресечения Басманным судом Москвы. Речь идёт о доле в компании «Юрпромконсалтинг».