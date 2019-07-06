https://static.news.ru/photo/0b2858ba-9f98-11e9-8f52-fa163e074e61_1024.jpg Киев Фото: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Курс доллара на Украине стремительно катится вниз. 5 июля валютные торги межбанка завершились его просадкой на 14,5 копейки, при цене 25,67–25,68 гривны за $1, что привело ко вторым за неделю рекордным торгам — объёмом свыше $300 млн.

За неделю доллар подешевел на 50 копеек, это вызвало ажиотаж даже у фермеров. Они продают зерно крупным зернотрейдерам, а вырученную гривну вкладывают в американскую валюту, сообщает UBR.ua .

Издание отмечает, что в обменниках средний курс продажи доллара населению закрепился в рамках 25,85–26,0 гривны за $1. Его выкуп у украинцев производится в рамках 25,50–25,85 гривны за $1.

Ранее News.ru сообщал, что расследование действий бывшего президента Украины Петра Порошенко ведётся в Государственном бюро расследований Украины, заявил его руководитель Роман Труба. По его словам, ведомство проверяет информацию о получении политиком $34 млн в собственном банке. Силовое ведомство проверяет операции экс-лидера страны на факт уклонения от уплаты налогов и легализации незаконно полученных денег.