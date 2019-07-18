https://static.news.ru/photo/edb3b8ec-a91a-11e9-9696-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Friedemann Kohler/dpa/Global Look Press

Долг ВЭБ.РФ перед ЦБ будет списан при помощи облигаций федерального займа (ОФЗ). Сумма долга составляет 212 млрд рублей, она образовалась у госкорпорации из-за санации Связь-банка и банка «Глобэкс».

В настоящее время правительство, ЦБ и ВЭБ рассматривают схему, по которой убыток от списания задолженности будет разделен между всеми тремя участниками дискуссии, сообщает газета « Коммерсант ».

ВЭБ санирует Связь-банк и банк «Глобэкс» с конца 2008 года. Детали списания убытков пока не оглашены, и эксперты затрудняются назвать того, на кого придётся основная часть долга.

Ранее News.ru сообщал, что ВЭБ РФ подал к Украине иск в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма из-за ограничений для работы его украинской «дочки» — Проминвестбанка. Российская госкорпорация надеется добиться компенсаций за нарушения защиты прав инвесторов. Речь идёт о сотни миллионов долларов. При этом точную сумму установят профессиональные оценщики с международной репутацией.