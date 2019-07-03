Американская компания Tesla опубликовала отчётность, свидетельствующую о рекордных показателях количества выпускаемых и доставляемых заказчикам электрокаров.
Производитель отправил заказчикам 95200 автомобилей за три месяца, что на 50% больше, чем в первом квартале 2019 года. Обнародование отчётности спровоцировало рост акций Tesla на фондовых биржах США — они поднялись в цене на семь процентных пунктов, сообщает
Ранее News.ru писал, что объём продаж новых электрокаров в РФ вырос в 2,9 раза за пять месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. По данным агентства «Автостат», с января по май в России продали 119 электромобилей. Более половины покупателей предпочли новый электрокроссовер Jaguar I-Pace. За отчётный период была продана 61 машина этой модели.