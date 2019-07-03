https://static.news.ru/photo/ad70a0e0-9d46-11e9-8949-fa163e074e61_1024.jpg Фото: M. Stolt / CHROMORANGE

Национальный мексиканский алкогольный напиток подорожал за четыре года на 23%, вырос и спрос на него.

Цена одной бутылки текилы в Мексике сейчас составляет 436 песо (около 1450 рублей), в 2015 году она стоила 355 песо (1182 рубля). Главным фактором подорожания является рост стоимости сырья, из которого производят напиток — так, агава прибавила в цене с 3 песо (10 рублей) до 26 (86,5 рублей) за килограмм, сообщает El Financiero .

Процесс созревания агавы до готовности к использованию составляет при этом семь лет, а правом на производство текилы обладают только пять штатов страны. В 2018 году в Мексике было произведено 309 миллионов литров спиртного напитка, что на 14% больше, чем в 2017, а за первые четыре месяца 2019 года уже выпущено 85,5 миллионов литров.

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