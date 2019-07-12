https://static.news.ru/photo/a7744f4e-a4b1-11e9-a2ad-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Дмитрий Киселёв/News.ru

Ставка кредитных организаций по рублёвым вкладам в первой декаде июля 2019 года снизилась. Об этом говорится в опубликованном исследовании Банка России.

Из материалов ЦБ следует, что средняя максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях составила 7,14%. В предыдущий отчётный период она была равна 7,27%.

Таким образом, показатель снизился на 0,13 процентного пункта.

Мониторинг проводился среди 10 кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц, говорится в сообщении регулятора.

В число крупнейших банков по объёму привлечённых вкладов населения входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-Банк, «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

Как ранее писал News.ru, группа депутатов Госдумы во главе с руководителем фракции «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым внесла на рассмотрение парламента законопроект о возобновлении выплат по вкладам времён СССР.