Ставка кредитных организаций по рублёвым вкладам в первой декаде июля 2019 года снизилась. Об этом говорится в опубликованном исследовании Банка России.
Из материалов ЦБ следует, что средняя максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях составила 7,14%. В предыдущий отчётный период она была равна 7,27%.
Таким образом, показатель снизился на 0,13 процентного пункта.
Мониторинг проводился среди 10 кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц, говорится в сообщении регулятора.
В число крупнейших банков по объёму привлечённых вкладов населения входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-Банк, «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.
Как ранее писал News.ru, группа депутатов Госдумы во главе с руководителем фракции «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым внесла на рассмотрение парламента законопроект о возобновлении выплат по вкладам времён СССР.