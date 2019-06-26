https://static.news.ru/photo/b7096f44-97ef-11e9-8a44-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Средневзвешенный курс доллара с расчётами «завтра» по состоянию на 11:30 мск увеличился на 28,54 копейки и составил 62,8083 рубля. 25 июня он был на уровне 62,5229 рубля.

Торги по американской валюте 26 июня проходят в плюсе. По состоянию на 11:26 мск биржевой курс доллара вырос на 0,25 копейки, он равен 62,8375 рубля. На максимуме за доллар предлагали 62,8775 рубля, минимальная стоимость сделки составила 62,7575 рубля.

ЦБ в 2003 году ввёл официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения. Оно складывается на 11:30 мск предыдущего торгового дня.

Как ранее писал News.ru, Европейский Центробанк (ЕЦБ) признал РФ одним из основных драйверов по отказу от американского доллара в 2018 году. В докладе организации говорится, что Банк России в ожидании новых санкций продал во II квартале $100 млрд, что сделало Москву глобальным лидером по данному показателю.