https://static.news.ru/photo/85afc99c-9e3a-11e9-a594-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Средневзвешенный курс доллара с расчётами «завтра» по состоянию на 11:30 мск уменьшился на 9,38 копейки и составил 63,4013 рубля. 3 июля он был на уровне 63,4951 рубля.

Торги по американской валюте 4 июля проходят в плюсе. По состоянию на 11:31 мск биржевой курс доллара вырос на 15,5 копейки, он равен 63,475 рубля. На максимуме за доллар предлагали 63,485 рубля, минимальная стоимость сделки составила 63,02 рубля.

ЦБ в 2003 году ввёл официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения. Оно складывается на 11:30 мск предыдущего торгового дня.

Как ранее писал News.ru, российский рубль будет стабилен. Уверенность в этом выразил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев в ходе выступления на конференции в Высшей школе экономики.