https://static.news.ru/photo/4a26bb70-9bdc-11e9-a400-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Средневзвешенный курс доллара с расчётами «завтра» по состоянию на 11:30 мск уменьшился на 2,15 копейки и составил 63,0541 рубля. 28 июня он был на уровне 63,0756 рубля.

Торги по американской валюте 1 июля проходят в минусе. По состоянию на 11:17 мск биржевой курс доллара потерял 15,5 копейки, он равен 63,085 рубля. На максимуме за доллар предлагали 63,14 рубля, минимальная стоимость сделки составила 62,9125 рубля.

ЦБ в 2003 году ввёл официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения. Оно складывается на 11:30 мск предыдущего торгового дня.

Российский президент Владимир Путин, находясь в японской Осаке, призвал страны БРИКС активнее рассчитываться в национальных валютах, писал News.ru.